اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل جاره فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:08 م
ضبط المتهم بقتل جاره فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش.. وبسؤاله إتهم (مزارع- مقيم بذات الدائرة) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته، وعلل قيامه بذلك لخلافات سابقة حول الجيرة، وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم.. وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

 

 







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