اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 07:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شاب يصيب زميله بـ 115 غرزة لرفضه طلب صداقة على فيس بوك

الجمعة، 19 أبريل 2024 04:12 م
شاب يصيب زميله بـ 115 غرزة لرفضه طلب صداقة على فيس بوك إسعاف
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتى فى محافظة الغربية، تعدى شاب على طالب بكلية الهندسة بسلاح أبيض وتسبب فى إصابته بـ 115 غرزة بالوجه والرقبة، على خلفية رفض المجنى عليه قبول طلب صداقته على مواقع التواصل الاجتماعى.


تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام يفيد بوصول شاب يدعى "محمد ن" مقيم بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى، مصاب بجروح قطعية بالرأس والوجه والرقبة، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الحادث بسبب مشاجرة وقعت بينه وبين أحد شباب القرية بسبب قيام المجنى عليه برفض طلب صداقة الجانى على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3 أحوال مستشفى زفتى العام، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة وجار ضبط الجانى بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة زفتى.







مشاجرة

شاب يطعن طالب بسبب فيس بوك

فيس بوك

السوشيال ميديا

مشاجرة في الغربية

مشاجرة بسبب طلب صداقة

مشاجرة على فيس بوك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة