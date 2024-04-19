زوجة تلاحق زوجها فى دعوى طلاق: جاءنى بأولاد طليقته وطالبنى بتربيتهم

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد نشوب خلاف بينهما لرفضها تربية أولاده من طليقته، لتؤكد:" بعد زواجنا جاء لي بأولاده وطلب مني تربيتهم وإقامتهم برفقتنا بمنزل الزوجية".

وتابعت الزوجة:" زوجي لديه 3 أبناء من زوجته السابقة يبلغ أعمارهم 16 و 11 عام و 8 سنوات، اعتادوا العيش مع والدته منذ انفصاله عن زوجته الأولي خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد مرض والدته جاء لي بأولاده وأجبرني علي ترك عملي من أجل رعايتهم لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم وكراهيتم لي".

وأكدت الزوجة:" فقدت حملي بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها، وعندما حاولت الحصول على حقوقي بعد هجري مسكن الزوجية لاحقني زوجي بطلب طاعة لإجباري علي الرجوع له، لأذوق العذاب بسببب تصرفاته الجنونية وعصبيته وتهديده لي وتشويهه سمعتي ومحاولته ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وتابعت الزوجة بدعواها:" واجهته فاتهمني أنني من دفعته لتعنيفي بسبب رفضي تنفيذ طلباته ورعاية أولاده، وتركني معلقة ورفض تطليقي ودمر حياتي، فكنت أخشي علي نفسي من عنفه وإصراره علي إيذائي، بعد أن تعدي علي بالضرب انتقاماً مني، وتسبب لي بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى، ورفض كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع، واتهمني بالخروج عن طاعته بسبب ملاحقتي له بالقضايا".



