اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 01:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مدينة السنطة: الانتهاء من طريق "السنطة- زفتي" الحر الجديد بنهاية العام

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:00 ص
رئيس مدينة السنطة: الانتهاء من طريق "السنطة- زفتي" الحر الجديد بنهاية العام جانب من الأعمال
الغربية محمد طارق

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أكدت الدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أن طريق "السنطة- زفتي" الحر يتم العمل به علي قدم وساق ليل ونهار بواسطة الشركة المسئولة عن إنشائه، وذلك للانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري ووفقا للتوقيتات المحددة، وبمتابعة يومية من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.


وأضافت رئيس مدينة السنطة، أن الطريق تم إنتهاء المرحلة الأولي بداية من السنطة إلي دفرة مركز طنطا، والذي سهل ووفر الكثير من الوقت والمجهود خاصة علي الطلاب والموظفين الذين يستقلونه يومياً، موضحة أنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانية سيخف الضغط علي الطريق الزراعي، مشيرة إلى أن الطريق يعد طفرة وإنجاز كبير سيستفيد منه أهالي ثلاثة مراكز.

 







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