دخول 135 شاحنة مساعدات لغزة واستقبال 952 من الجرحى والحالات الإنسانية

رفح - محمد حسين

واصل معبر رفح بين مصر وفلسطين فتح أبوابه أمام حركة وصول شاحنات مساعدات ومواد إغاثة وبضائع لغزة واستقبال جرحى وحالات إنسانية ومسافرين وتنقلات وفود إغاثية وطبية قادمين من غزة لمصر.

وأوضحت بيانات حركة معبر رفح، أنه تم خلال الساعات الماضية دخول "34" شاحنة عبر معبر رفح من الجانب المصري لغزة، بينها محروقات 4 شاحنات، و 4 غاز، ومساعدات 30 شاحنة تضم " 12 من المواد غذائية، 3 مستلزمات طبية، 2 طحين، 2 أدويه، 3 بطانيات، 1 فرشات، 2 مياه، 3 مواد تنظيف 1 بامبرز ولبن، 1 فحم وملابس وخيام."

وتم إدخال لغزة عن طريق معبر كرم أبوسالم " 119" شاحنة، بينها مساعدات 103 شاحنة مكونة من 21 طحين، 55 طرود غذائية، 7 مواد تنظيف، 2 فرشات، 2 ادوية، 1 مياه، 2 سيرج، 1 براميل مطاطية، وشاحنات قطاع خاص 16 شاحنة مكونة من 1 بقوليات، 1 مقرمشات، 2 فول وسكر ومرقة دجاج، 9 دجاج مجمد، 1 سيرج، 1 ثوم، 1 برتقال، و 12 شاحنة قادمة من الإمارات.

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية حركة السفر لعدد 952 من غزة لمصر بينهم 671 مسافرين، 10جريح، 30 مرضي و109 مرافقا لهم، 2 من وفد منظمة رحمة حول العالم، 30 وفد إغاثي إماراتي، 4 وفد الأمم المتحدة و96 وفد إغاثي أردني، كما غادر مصر لغزة 58 شخصا مسافرين عائدين لغزة و19 وفد إغاثي إماراتي.



