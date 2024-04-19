حملة مكبرة لمديرية الزراعة بالإسماعيلية لضبط المنشآت المخالفة

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، تحت إشراف محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بحملة بالتعاون مع مباحث إدارة شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد مرزوق القصير، وزير الزراعة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة محاربة الفساد بالمنظومة الزراعية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 منشآت بدون ترخيص لتجارة الأسمدة والمبيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تمت الحملة بحضور كل من رئيس قسم الرقابة على الأسواق والمبيدات، قسم الرقابة على الأعلاف، ورئيس قسم الرقابة على الأسمدة.