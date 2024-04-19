اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس وزارة التعليم العالى - أرشيفية

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