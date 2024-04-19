حصاد الوزارات.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"فاء".. مشروع تخرج لدعم التعليم الفنى بقسم العلاقات العامة بإعلام القاهرة

التعليم العالى: صندوق رعاية المبتكرين يعلن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس

وزارة التضامن في أسبوع.. تسكين 640 فرد من الفلسطينيين ممن يخضعون للعلاج

الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

مركز تطوير الفلزات يعلن فتح باب التقدم للتدريب الصيفى لطلاب كليات العلوم والهندسة

الحكومة تنفى عودة العمل بنظام الـ"أون لاين" للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع

هيئة الدواء: التعاون فى توطين صناعة الأدوية واللقاحات يحظى باهتمام مشترك مع تونس