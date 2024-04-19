اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 02:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول عربياً و أفريقياً فى مسابقة 24 ICPC

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:21 م
حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول عربياً و أفريقياً فى مسابقة 24 ICPC كلية الحاسبات والمعلومات
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات في مسابقة البرمجيات علي مستوي العالم  ICPC  في ختام  دورتيها الـ46 و47 والتى تستضيفهما مصر هذا العام بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعد بطولة ( ICPC) من أقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم  حيث تتم إقامتها منذ عام 1977.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة وتتم التصفيات على عدة مراحل منها المحلي والإقليمي للوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى العالم.


 







جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الحاسبات

حاسبات ومعلومات عين شمس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة