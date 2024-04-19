تعرف على مشروعات الصرف الصحى بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

رؤية مصر 2030 التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" وضعت قرى كثيرة كانت مهمش داخل بؤرة الاهتمام من خلال مشروعات حيوية ومهمة في مقدمتها مشروعات الصرف الصحى التي بدورها تساعد على تحسين البيئة المحيطة من المواطنين بعد أن عاشوا لسنوات طويلة وسط كميات كبيرة من مياه الصرف المتجمع حول المنازل أو من خلال قيامهم بدق المواسير بأعماق كبيرة مما تسبب في تلويث لمياه الجوفية.



الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لتطوير الريف المصرى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

اليوم السابع يقدم أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسى بمحافظة سوهاج من خلال النقاط التالية:

1 – 7 مشروعات للصرف الصحي بقرى " الزوك الشرقية، والحريزات الغربية، وروافع العيساوية، والباجية، والعنبرية، والبواريك، وجزيرة المنتصر، والزارة، والهماص، وخارفة " مركز المنشاة.

2 - 3 مشروعات بقرى " أولاد سالم بحري، وأولاد طوق غرب، والبلابيش بحري " مركز دار السلام .

3 - 4 مشروعات بقرى " الحرجة بالقرعان، والإصلاح، والسلماني، والحجز" بمركز البلينا.

4 –4 مشروعات صرف بقرى " نجع طايع، وبهتا، والسمارنة، والشيخ يوسف مركز المراغة.

5 –3 مشروعات بقرى " تل الزوكي، ونزلة الزوك، والشيخ عمار " مركز طما.

6 - 4 مشروعات بقرى " الكتكاتة، والرياينة، والفراسية، ونجوع واصل" مركز ساقلته .

7 –4 مشروعات بقرى " بندار الرملية، والعوامر قبلي، والبربا، وخارفة جرجا " مركز جرجا.







































