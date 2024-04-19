اليوم السابع
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تشييع جثامين 8 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعد عودتهم من حفل زفاف بالدقهلية

الجمعة، 19 أبريل 2024 07:19 م
تشييع جثامين 8 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعد عودتهم من حفل زفاف بالدقهلية جانب من تشييع الجثامين
الدقهلية شريف الديب

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شيع أهالى قرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جثامين 8 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير حال استقلالهم سيارة تقلهم على إحدى الطرق السريعة، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

واتشحت قرية ميت العامل، مركز أجا، بالسواد، بعد تشييع جثمان كل من: "عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا، وأميرة محمد عزت الملا"، وتشيع جنازة المتوفين بمقابر الأسرة في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

 







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