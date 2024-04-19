اليوم السابع
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مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة أثناء عودتهم من حفل زفاف بالدقهلية

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:50 م
مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة أثناء عودتهم من حفل زفاف بالدقهلية إسعاف- أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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لقى 8 أفراد من أسرة واحدة بقرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير حال استقلالهم سيارة تقلهم على إحدى الطرق السريعة، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

واتشحت قرية ميت العامل، مركز أجا، بالسواد، بعد معرفة أهل القرية بالحادث الأليم، الذي راح ضحيته 8 أفراد من أسرة واحدة.

واستعدت القرية لتشييع جثمان كلا من:"عفاف عبدالعزيز الملا، وشقيقتها علية عبدالعزيز الملا، وشقيقهم عفت عبدالعزيز الملا، وطارق عوض الله، وسالي محمد عماد الملا ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا، وأميرة محمد عزت الملا"، وتشيع جنازة المتوفين بمقابر الأسرة في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

فيما أعلن أهل القرية أن تشييع الجثامين سيتم عقب صلاة المغرب مباشرة، وسيتم إقامة سرادق العزاء داخل القرية.

 







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