بولندا تعلن إقلاع مقاتلات لتأمين مجالها الجوى خلال هجوم روسى على أوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

أعلن الجيش البولندى إقلاع طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوى على أهبة الاستعداد خلال شن روسيا هجوم صاروخى كبير على أوكرانيا على مدار الليلة الماضية.

وقالت قيادة القوات المسلحة البولندية فى بيان نقله راديو بولندا اليوم الجمعة، إن جميع التدابير الضرورية اتُخذت لضمان حماية المجال الجوى البولندى، مضيفة أنها تراقب الوضع بصفة مستمرة.

وأوضحت القيادة أنه جرى تنشيط طائرات بولندية وحليفة، محذرة المواطنين من أن ذلك قد يؤدي لارتفاع مستويات الضوضاء خاصة في جنوب شرق البلاد، فى أنحاء المناطق التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار الراديو إلى أن حالة التأهب ظلت سارية لنحو ساعتين قبل إنهاء إجراءات حماية المجال الجوى نظرا لانخفاض مستوى التهديد.

كان رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، أعلن اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، ما أدى إلى تدمير عدة طوابق.