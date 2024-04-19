الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة المواقع النووية الإيرانية

وكالات الأنباء

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار فى المواقع النووية الإيرانية وذلك عقب وقوع انفجارات فى وسط البلاد، وقالت نتابع الوضع من كثب، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.