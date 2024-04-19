السيطرة على حريق بأرض فضاء فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم أول سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، حيث تبين أن قطعة الأرض تستغل كمخزن للمهملات، وتمت عملية التبريد، وتم الحد من انتشار الحريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا قد تقلى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء، وتمت السيطرة عليها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء مسورة بالبلوك تستغل كمخزن للمهملات ملك "البدري م م ع" 46 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ولــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات.

وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من المهملات والقمامة، وبسؤال مالك قطعة الأرض المذكور بمضمون ما سبق، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.