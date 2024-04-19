الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود داخل وحدة صحية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق محدود داخل وحدة صحة أسرة المناخ، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى رجال الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق محدود داخل وحدة صحة أسرة المناخ، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى باقي أقسام الوحدة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

جار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر التلفيات، والتحري حول أسباب الحريق النهائية، في الوقت الذي تبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران في عدد قليل للغاية من الملفات نتيجة ماس كهربائي، ولم يتأثر سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة.



