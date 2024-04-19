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الجيش الفرنسي يحاول السيطرة على اقتحام القنصلية الإيرانية فى باريس.. فيديو

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:27 م
الجيش الفرنسي يحاول السيطرة على اقتحام القنصلية الإيرانية فى باريس.. فيديو الجيش الفرنسى
كتب عبد الوهاب الجندى

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دفعت السلطات الفرنسية، بقوات من الجيش للسيطرة على رجل اقتحم القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس وهدد بتفجير نفسه داخلها، وفق فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.


وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، إن رجلا هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس، لافتة إلى أن الشرطة تحاول السيطرة على الموقف.

وذكرت قناة أوروبا 1 نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن رجلاً متحصن حاليًا في مبنى القنصلية الإيرانية في الدائرة السادسة عشرة بباريس، ويرتدي حزاماً ناسفاً ويهدد بتفجيره. كإجراء أمني، وبأمر من مقر شرطة باريس، تم قطع خط المترو رقم 6 وتم تطويق المنطقة.







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