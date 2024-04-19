اليوم السابع
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رجل يهدد بتفجير نفسه داخل القنصلية الإيرانية في باريس

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:16 م
رجل يهدد بتفجير نفسه داخل القنصلية الإيرانية في باريس الشرطة الفرنسية- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، إن رجلا هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس، لافتة إلى أن الشرطة تحاول السيطرة على الموقف.

وقالت قناة أوروبا 1 نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، إن رجلاً متحصن حاليًا في مبنى القنصلية الإيرانية في الدائرة السادسة عشرة بباريس، ويرتدي حزاماً ناسفاً ويهدد بتفجيره. كإجراء أمني، وبأمر من مقر شرطة باريس، تم قطع خط المترو رقم 6 وتم تطويق المنطقة.

من ناحية أخرى، شنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما جويا على الأراضي الإيرانية، حيث استهداف صواريخ إسرائيلية وطائرات مسيرة موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فى كل من سوريا والعراق.







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اليوم السابع بلس




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