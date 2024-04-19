اقتصادية قناة السويس تجذب 128 مشروعًا باستثمارات 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر

كتب ــ مدحت عادل

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة في جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

أضاف أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج – Zhejiang".

وشهد المؤتمر توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري، وذلك بحضور وانج هاو، عمدة مقاطعة تشيجيانج الصينية، ولياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي شركات "التنمية الرئيسية، من المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية، بالإضافة لممثلي عدد من الشركات الصينية والقطاع الخاص والغرف التجارية المصرية، ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع وليد جمال الدين، بوفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية في وقتٍ سابق.



مشاركة وليد جمال الدين في مؤتمر مقاطعة تشيجيانج

وعلى هامش المؤتمر شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس جلسة نقاشية إلى جانب كل من السفير الصيني، وعمدة مقاطعة تشيجيانج، ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، رحب خلالها بالوفد الصيني، وأكد تطلعه لتطوير التعاون مع الشركات الصينية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

أكد وليد جمال الدين، اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.



رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يصافح عمدة مقاطعة تشيجيانج

فيما شهد وليد جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر التعاون والتبادل المصري الصيني، توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "شين فنج مينج القابضة المحدودة الصينية" لإقامة مشروع لإنتاج ألياف الفايبر جلاس والبوليستر باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، وطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويًّا، على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 300 ألف طن سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانج للطاقة الدولية المحدودة"؛ وذلك لبناء مركز لإمداد الطاقة يتكون من محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات/ 220 كيلو فولت، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات؛ وذلك لتوفير إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة.

فضلًا عن توقيع شركة "جوشي مصر للفايبرجلاس" التي تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتمويل الاستثمار مع "شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان فرع تشجيانغ"؛ وذلك لدعم تعزيز التوسعات الإنتاجية لجوشي بقدرة 320 ألف طن سنويًّا بمنطقة السخنة المتكاملة.