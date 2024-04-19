اختفاء بحيرة باتزكوارو فى المكسيك والسلطات تحقق

كتبت ـ فاطمة شوقى

تأثرت بحيرة شعبية في وسط المكسيك تعتبر مقصداً سياحياً رئيسياً، بشدة بسبب الجفاف وإزالة الغابات وسرقة مياهها، وفقدت أكثر من نصف حجمها خلال احتفالات عيد الموتى في نوفمبر الماضى، حتى تعثر السلطات المكسيكية على البحيرة جافة تماما، وبدأت التحقيقات حول سرقة المياه لبيعها نتيجة لأزمة المياه التي تعانى منها البلاد.

وأشارت صحيفة لا إكسبانثيون المكسيكية، إلى أن حكومة باتزكوارو المحلية قالت، إن البحيرة التي تعد جزءًا من بلدية تحمل الاسم نفسه والمعروفة أيضًا باسم المدينة السحرية، تتأثر بالعديد من العوامل البيئية واستخراج المياه غير المشروع.



بحيرة المكسيك قبل الجفاف



وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة باتزكزارو أكدت أن مياه البحيرة تعرضت للسرقة عدة مرات من أجل بيعها بأسعار باهظة بشكل غير شرعى وذلك بسبب أزمة المياه التي تعانى منها البلاد، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة قامت بمنع سرقة 600 ألف لتر من الماء يوميا.

ويقول المسؤولون إن حالات الجفاف تؤثر أيضًا على البحيرة، لأن مستويات المياه فيها لا تتجدد ولأن فترات الجفاف تشجع المجرمين على تحويل مياهها للبيع.



جفاف بحيرة فى المكسيك

تعد كل من مدينة باتزكوارو وبحيرتها من الوجهات السياحية الهامة، خاصة خلال احتفالات يوم الموتى في شهر نوفمبر.

