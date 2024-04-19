إيقاف أعمال بناء مخالف فى عزبة النجارين بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف من المهد، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، وحدة التدخل السريع بالحى ومهندسي وممثلي الإدارة الهندسية، توجهت حملة لإزالة أعمال بناء مخالف، من أعمال شدة خشبية ، لسقف الدور الارضي ، باحد العقارات ، في عزبة النجارين وعلي الفور تم إيقاف أعمال البناء المخالف ، و فك الشدة الخشبية و التحفظ على كمية من الأخشاب و جاري الإحالة للإدارة الهندسية ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك المخالفة .



إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة النجارين بالمنتزة بالإسكندرية



إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية



حي المنتزة إيقاف بناء مخالف في الاسكندرية



