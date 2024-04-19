إزالة أجزاء داهمة الخطورة من عقار قديم بمنطقة اللبان فى الإسكندرية

الإسكندرية أحمد الزغبى

انتهى حى الجمرك بالإسكندرية، من أعمال إزالة الأجزاء داهمة الخطورة، من عقار قديم متصدع آيل للسقوط، خالى من السكان يهدد حياة الأهالى والمارة بمنطقة اللبان.

من جانبها، قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، أن إدارة المشروعات بالحى، انتهت من إزالة الأجزاء العالقة بالعقار الكائن 17 شارع الفهرى اللبان، والعقار خالٍ من السكان، وجارى رفع مخلفات الأتربة، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشارت رئيس حى الجمرك، إلى أنه وبالرجوع لقسم المنشآت، تبين أن العقار صادر له قرار هدم، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.