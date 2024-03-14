اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 07:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة بنطاق حى الجمرك دون إصابات فى الإسكندرية

الخميس، 14 مارس 2024 09:35 م
السيطرة على حريق شقة بنطاق حى الجمرك دون إصابات فى الإسكندرية سيارات الحماية المدنية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة زاوية شلتوت بحى الجمرك في محافظة الإسكندرية، حريق نشب فى شقة بالطابق السابع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بزواية شلتوت متفرع من حارة اليهود التابع لحى الجمرك دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بشقة كائنه بالطابق السابع، وجرى إخماد الحريق من قبل قوات الحماية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 







أخبار الإسكندرية

حريق شقة

الحماية المدنية

حي الجمرك

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة