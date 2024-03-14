السيطرة على حريق شقة بنطاق حى الجمرك دون إصابات فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة زاوية شلتوت بحى الجمرك في محافظة الإسكندرية، حريق نشب فى شقة بالطابق السابع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بزواية شلتوت متفرع من حارة اليهود التابع لحى الجمرك دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بشقة كائنه بالطابق السابع، وجرى إخماد الحريق من قبل قوات الحماية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.