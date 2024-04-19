أهمها الحفاظ على صحة القلب.. 5 فوائد لإضافة الألياف لنظامك الغذائى

كتبت فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، يجب تناول الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم وحمايته من المضاعفات الصحية، وفى هذا الإطار الدكتور أمجد يوسف استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، إلى أن إدراج بعض الأطعمة لنظامك الغذائي خلال ارتفاع درجات الحرارة يعد من الحيل الجيدة لحماية الجسم من الجفاف، أو الهبوط أو الضعف العام.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، أبرز الفوائد الصحية لإدراج الألياف لنظامك الغذائي كالتالى:

-الحفاظ علي الجهاز الهضمي

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع ارتفاع حرارة الطقس يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في حمايتك من المضاعفات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي، ولذا أكثر من تناول الشوفان، والبرتقال، الليمون، والبطاطا .

-إدارة الوزن

الأطعمة الغنية بالألياف تعد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية كما أنها تشعرك بالشبع ، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية وتقليل إجمالي السعرات الحرارية.

-الحفاظ علي صحة القلب

اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في الوقاية من بعض الأمراض، ثبت أن الألياف القابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الأمعاء وإزالته من الجسم. وهذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- التحكم في نسبة السكر في الدم

تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

- ميكروبيوم الأمعاء الصحي

تعمل الألياف بمثابة البريبايوتك، مما يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، يرتبط ميكروبيوم الأمعاء المتنوع والصحي بتحسين عملية الهضم ووظيفة المناعة والصحة العامة.

- تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

ارتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وسرطان القولون والمستقيم، وبعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

