الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء ،ويصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما يؤدى الى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.