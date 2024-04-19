اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 07:57 ص
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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الجمعة 80 جنيها تسليم أرض المزرعة

الجمعة، 19 أبريل 2024 07:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الجمعة 80 جنيها تسليم أرض المزرعة الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة عقب تراجع ليهبط سعر الكيلو من 85 إلى 80 جنيها ويصل المستهلكين بين 90 إلى 93 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو إلى 83 حينها مقابل 85 جنيها.

 

وأرجع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن اسباب هبوط الأسعار إلي هبوط الطلب بعد موسم ذروة الارتفاع فى الطلب خلال شهر رمضان وزيادة الإنتاجية.

 

وأضاف يزداد الطلب والاستهلاك بين 30 إلى 35% خلال شهر رمضان ومع عودة انضباط الطلب مرة أخرى وتوفير الأعلاف وإعادة دورات الإنتاج فإن السوق سيستجيب ونشهد هبوطا حقيقيا فى الأسواق للمستهلكين".







الدواجن

أسعار الدواجن

الفراخ

سعر الفراخ




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