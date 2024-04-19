أستاذ كبد: الدولة وفرت أحدث علاج مناعى لسرطان الكبد مجانا.. ودواء جديد لفيروس بى قريبا

كتبت أمل علام

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لسرطان الكبد، إنه تم توفير علاج مناعى لعلاج سرطان الكبد، وهو من أحدث العلاجات المناعية التى تم طرحها فى العالم، وتوفيره بالمجان على نفقة الدولة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الكبد.



وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية الامريكية للكبد الذى يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لسرطان الكبد على مدى يومين بالقاهرة، أن العقار المناعى الجديد يعتبر من أحدث العلاجات المناعية ويتم صرفه بمراكز العلاج التابعة لوزارة الصحة بدون مقابل ، مؤكدا ان الخبراء الاجانب بالجمعية الأمريكية للكبد منبهرين بالجهود التى تبذلها المبادرات الرئاسية وخاصة فى توفير الأدوية المناعية المرتفعة الثمن، والفعالة فى علاج المصريين المصابين بسرطان الكبد، موضحا انه يتم اختيار المرضى بعناية لضمان نجاح فاعلية العقار .



وأكد الكتور اشرف عمر، إنه لأول مرة يتم عقد مؤتمر الجمعية الامريكية للكبد فى مصر، موضحا أن الجمعية الأمريكية تعقد سنويا فى الولايات المتحدة أكبر مؤتمر للكبد، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الجمعية شاركوا فى المؤتمر وقدموا أحدث الابحاث العالمية فى مجال الكبد، والكبد الدهنى وسرطان الكبد.

وأوضح أن المؤتمر استعرض تجربة مصر الناجحة فى القضاء على فيروس سي، مشيرا إلى أنه تم استعراض أدوية فيروس بي، الحديثة التى سيتم طرحا قريبا تحقق الشفاء التام من الغيروس على غرار ادوية فيروس سي وهى مجموعة من الادوية سنتجها كبرى الشركات العالمية تحقق الشفاء التام من الفيروس بدلا من الأدوية التى تعمل على تثبيط تكاثر الفيروس فقط، ولا تحقق الشفاء، والموجودة حاليا .

وقال إن هذه الأدوية فى المراحل النهائية من التجارب وستنثل طفرة فى العلاج.

يذكر أن المؤتمر ناقش الكبد الدهنى والتغذية فى مرضى الكبد لضمان صحة الكبد مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر .



دكتور أشرف عمر



د اشرف عمر مع د منال عبد الملك ود منال حمدى السيد