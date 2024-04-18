26 ألف برمیل زیت يوميا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جنوب الوادى

كتبت -مروة الغول

واصلت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول جھودھا في مجال الإتفاقیات والاستكشاف ليبلغ عدد الاتفاقیات البترولیة الصادرة بقوانین والساریة حتى نھایة العام 12 اتفاقیة، واستمرت الشركة في تحقیق إنجازات جدیدة فى مشروعاتھا المشتركة الرائدة بالبحر الأحمر خاصة بعد ما حققتھا خلال المرحلة الأولى، حیث أسفرت عن إسناد 3 قطاعات إلى ثلاث شركات بحث عالمیة بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار، وفيما يلى أهم النتائج التى تم تحقيقها وكانت كالتالى..

‐ مع الانتھاء من تنفیذ المرحلة الثانیة لتجمیع البیانات السیزمیة ثلاثیة الأبعاد بمناطق امتیاز البحر الأحمر، جاري الانتھاء من المعالجة النھائیة لھذه البیانات تمھیدا لحفر آبار استكشافیة بإجمالي استثمارات تزید عن 150 ملیون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

‐كما بلغ عدد الآبار الإستكشافیة التي تم حفرھا خلال العام بنطاق أعمال جنوب الوادي 7 آبار بمناطق امتیاز جیسوم وطویلة غرب، شمال غرب جمسة، غرب جبل الزیت، بتكلفة تتجاوز 23 ملیون دولار.



‐وبلغ إجمالي الإنتاج من شركة "جنوب" والشركات التابعة حوالى 9.5 ملیون برمیل زیت خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل یومي 26 ألف برمیل زیت.

- تم الانتھاء من تنفیذ وحدة الإنتاج المبكر EPF لتنمیة منطقة حقول ”GNN“ وإنشاء محطة معالجة المیاه بمنطقة تسھیلات الإنتاج بشركة بتروجلف مصر.

‐ وتماشیاً مع استراتیجیة وزارة البترول والثروة المعدنیة لترشید وتحسین كفاءة الطاقة، تم تحقیق الھدف السنوي لخفض استھلاك الطاقة النوعي 3.5٪ وتخفیض انبعاثات الكربون بمقدار 37 ألف طن لشركة جنوب وشركاتھا التابعة.

‐ كما تم تحدیث قاعدة البیانات لتشمل مشروعات إجراءات تحسین كفاءة الطاقة والربط بین شركة جنوب والشركات التابعة عن طریق منظومة خط البیانات (VPN) .



وعلى صعید المشروع القومي لتوصیل الغاز الطبیعي للمنازل، بلغ إجمالي ما تم توصیله بلغ حوالي 1.9 مليون عمیل منزلي، و8.1 ألف عمیل تجاري و174 عمیل صناعي، وذلك منذ بدء نشاط توصیل الغاز الطبیعي لمحافظات الصعید وحتى نهاية يونيه 2023.