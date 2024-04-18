وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى حميات بيلا تمهيدا لترميمها

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى حميات بيلا، لدراسة مشروع ترميم بعض أجزاء من المستشفى بالمشاركة المجتمعية، كما تفقد الاستقبال والاقسام الداخية، وعيادات الاسنان، والعلاج الطبيعى، وقسم الجهاز الهضمى والمناظير، والصيدلي.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تكاتف الجهود وتعاون المجتمع المدنى فى تحسين المنشأة، حيث تقدمت بعض الجهات المجتمعية بعروض لتجديد وترميم بعض الغرف الهامة فى مستشفى حميات بيلا، وذلك لتوفير اقصى استفادة للمرضى وتهيئة الفرصة لتحسين جودة الخدمة الطبية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، العديد من أقسام المستشفى الشرعية منها قسم العناية المركزة، وقسم الحضان، وقسم العمليات، وقسم رعاية الاطفال تحت الانشاء، واطمئن على كيفية تقديم الرعاية الرعاية الصحية، والخدمات الطبية للمرضى، ومدى إستعداد كافة مرافق المستشفى لآداء الخدمات بجودة عالية لتصب بشكل مباشر وفعال فى خدمة المواطنين المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، أن التعاون بين مستشفيات القطاع الخاص، ومستشفيات القطاع العام، يصب فى مصلحة المريض ليكون أمامه الفرص لاختيار ما يناسب أمكاناته وتطلعاته بجودة عالية وأمان تام.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة أن مصلحة المرضي هي الهدف الأساسي من الجهود المبذولة لتحقيق أعلي معاير الجودة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء كفرالشيخ بشكل كامل، مؤكداً أنه لن يتهاون في أي تقصير أو إهمال في حقوق المرضي، مؤكدا أنه يجري العديد من الجولات التفقدية المفاجئة علي كافة المنشآت الصحية للوقوف علي مدي جاهزيتها لتقديم خدمتها للمواطنين.