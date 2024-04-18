صحة كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية مجانية لـ1433 مريضا بقرية تيدة بسيدي سالم

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية تيدة بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة تضم 9 عيادات طبية تخصصية، شملت 9 تخصصات طبية (الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والأنف والأذن)، واستفاد من خدمات العيادات التخصصية 1433مواطنا.



وأضاف أنه تم إجراء 325 تحليلا طبيا بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 39 حالة أشعة بين ( أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية).

كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ723 مواطنا، وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 200 فحص طبي لـ100 مواطن خلال القافلة.

وأكد أنه تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ3 مرضى، وتحويل 12 مريضا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.