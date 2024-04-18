وزير خارجية إيطاليا يشدد على ضرورة تجنب إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبى غزة

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أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تايانى، أهمية ألا تقوم إسرائيل بأى إجراء ضد إيران، فضلاً عن ضرورة تجنب اجتياح مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن ذلك جاء خلال اجتماع تايانى مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش الاجتماع الوزارى لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى جزيرة كابري، والذى شهد التأكيد على الحاجة إلى وقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط.

وأعرب تاياني، عن أمله فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2728، مشيرًا إلى أنه أمر أساسى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وتشجيع وقف التصعيد على نطاق أوسع، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.