وزير الأوقاف الأردنى يدين تدنيس جماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى محمد الخلايلة، تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وبدعم وتعزيز من قيادات سياسية فى حكومة السلطة القائمة بالاحتلال.

وتهدد حكومة الاحتلال مؤخراً فى تصريحات متكررة على لسان ما يدعى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بأنه سيعمل على زيادة أعداد المقتحمين اليهود وتمكينهم من أداء صلوات تلمودية في رحاب الأقصى المبارك، كجزء من مخططات مقيتة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتيكو) في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف الأردنى، فى بيان اليوم الخميس، على تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك وتحت وصاية ورعاية الملك عبدالله الثاني، وبوصفه مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.