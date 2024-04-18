وزارة التعليم توجه بالتصدى للغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لأى محاولات غش بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، حيث أكدت الوزارة على أن كل مديرية مسئولة بشكل كامل عن ضبط لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، إضافة إلى الاستعانة بالباركود على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لضبط أى محاولات غش.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن، تقرر الآتى:-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.