وزارة التعليم تحدد قواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد ترتيب الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2025، موضحة أنه يتم ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى:

التنسيق الأول (بشكل مبدئي):

بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً.

التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار):

بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة فى هذا الشأن.

وفعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2025، متاح من الثلاثاء 16 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 15 يومًا.



وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.