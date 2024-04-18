هيئة الأرصاد: التقلبات الجوية تنتهى آخر فصل الربيع

رامى محيى الدين

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام هيئة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لن تنخفض مرة أخرى، ولابد أن تميل الملابس خلال فترة النهار إلى الملابس الصيفية، ومن يتطلب عمله التأخر في الليل عليه ألا يعتمد على الملابس الصيفية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن طبيعة فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة ومن الممكن ان نرى فصول السنة كلها في يوم واحد، ودائما نجد أعلى درجات الحرارة على مدار العام كله يتم تسجيلها في فصل الربيع، وقد تسقط الأمطار في بعض المناطق".



وتابع: "لم تتجاوز درجات الحرارة الـ36 درجة مئوية، وتنتهى التقلبات الجوية والأتربة مع نهاية فصل الربيع في شهر 6 ، وكلما دخلنا في النصف الثانى من الربيع كلما زادت فرص أكبر لموجات الحرارة الشديدة وإثارة الرمال والأتربة القادمة من الصحراء الغربية".