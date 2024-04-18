ندوات إرشادية لزراعة أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية واتباع طرق الحديثة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتعاون مع بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد، سلسلة من الندوات والقوافل الزراعية، بمراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة زراعة القطن للموسم الحالى، لتوعية المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية وطرق زراعة القطن لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وكذلك تعريفهم بأهمية مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب محصول القطن.

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، على أهمية محصول القطن كأحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة إنتاجية هذا المحصول.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن الندوات تتناول شرح الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية وطرق الزراعة الحديثة، وأساليب الرى والتسميد، ومكافحة الآفات والأمراض، كما تتناول أيضًا أهمية الجودة فى تحضير الأرض وإختيار التقاوي المناسبة لزراعة القطن.



حضور المزارعين الندوات الارشادية



ندوات ارشادية لمديرية زراعة كفر الشيخ