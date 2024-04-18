نائب المستشار الألمانى يصل إلى كييف فى زيارة غير معلنة

كييف (أ ش أ)

وصل نائب المستشار الألمانى وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك إلى العاصمة الأوكرانية كييف فى زيارة غير معلنة.

وذكرت وكالة أنباء يوركرينفورم الأوكرانية الرسمية إلى أن هابيك وصل إلى كييف يرافقه وفد يضم ممثلين عن صناعة الدفاع الألمانية وقطاع الطاقة، لتقييم الدعم المطلوب للبنية التحتية للطاقة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الروسية وستساعد في تعزيز الاقتصاد الأوكراني، مؤكدا أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا بشكل مستمر.

وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الخميس عن تسجيل 87 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت يوكرينفورم عن الهيئة قولها - في بيان صحفي إن الجيش الروسي نفذ إجمالي 4 ضربات صاروخية و57 غارة جوية بالإضافة إلى 89 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، كما تعرض عدد من المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير أو الضرر".

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله. وعلى مدار أمس، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 8 مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الروسي. وضربت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية مستودعا للذخيرة وهدفا مهما آخر للجيش الروسي.