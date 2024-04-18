مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بمحور شرق الرياح ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق بنها المنصورة بمحور شرق الرياح التوفيقي بنطاق قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الدراجة النارية والسيارة المتسببين بالحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة علي طريق بنها المنصورة بمحور شرق الرياح التوفيقي بنطاق قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة وأسفرت عن مصرع الشاب "يونس م ش"، 34 سنة، مقيم منطقة الشموت دائرة مركز بنها، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.