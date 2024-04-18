اليوم السابع
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مصرع شخص فى تصادم سيارة ملاكى بقارب صيد على طريق بحيرة المنزلة بالدقهلية

الخميس، 18 أبريل 2024 10:37 م
مصرع شخص فى تصادم سيارة ملاكى بقارب صيد على طريق بحيرة المنزلة بالدقهلية حادث سيارة - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقى شخص فى العقد السابع من عمره مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي كان يقودها، مع قارب صيد موجود علي جانب الطريق، بطريق "المطرية- بورسعيد"، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول جثمان لشخص في العقد السابع من عمره إلي مستشفي المطرية، ادعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين، أنه أثناء قيادة المواطن إبراهيم، ا، م، ح، 64 عاما، مقيم الستايته مركز المنزلة، السيارة ملاكي خاصته علي الطريق الدائري الجديد، "المطرية - بورسعيد" اختلت عجلة القيادة وتصادم مع قارب صيد صغير علي جانب بحيرة المنزلة، ولقي مصرعه.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 







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