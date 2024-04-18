مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت مُحافظة القدس في بيان صحفى، أن نحو 225 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، ذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس وحتى اليوم الخميس، 40 شخصًا على الأقل، بينهم فتاتان، إضافة إلى أطفال ومُعتقلين سابقين.

وأفادت الجهتان في بيان مشترك بأن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظة نابلس الشمالية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على مُحافظات رام الله، وبيت لحم، وأريحا، والخليل، والقدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة فى المنازل، كما هدم الاحتلال يوم أمس منزلين لمعتقلين من بلدة بني نعيم بالخليل، جنوب الضفة.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8310، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.