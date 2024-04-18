محكمة أوروبية تقضى بحظر اسم بابلو اسكوبار كعلامة تجارية فى الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، بعدم إمكانية تسجيل اسم مهرب المخدرات الكولومبي الراحل بابلو إسكوبار كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حاول شقيقه رفع دعوى قضائية، لكن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن الاسم مرتبط بـإرهاب المخدرات والجرائم المستمدة منه.



وأيدت المحكمة قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي رفض طلب العلامة التجارية المقدم من شركة اسكوبار انك Escobar Inc. في عام 2022، حسبما قالت صحيفة البوبليكو الإسبانية.



وقالت المحكمة في بيان، إن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، أصدر هذا الحكم بناء على أن بابلو اسكوبار من أكبر مهربى المخدرات ومرتكبى الجرائم.



وتأسست شركة إسكوبار في بورتوريكو على يد شقيق بابلو إسكوبار، روبرتو دي خيسوس إسكوبار جافيريا، الذي قضى 12 عامًا في السجن لدوره في المنظمة الإجرامية التابعة لشقيقه، وقال جافيريا في عام 2020 إن شركته أطلقت هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي يسمى Escobar Fold 1 ، اسكوبار فولد 1، وتبيع الشركة حاليًا عملة مشفرة تسمى Escobar Cash، اسكوبار كاش، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وقاد بابلو إسكوبار واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في العالم، كارتل ميديلين. قدرت مجلة فوربس في عام 1987 أن ثروته المتأتية من تهريب الكوكايين بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، على الرغم من أن بعض المصادر تقدرها بمبلغ أعلى بكثير.



ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات تحت قيادته وبعد وفاته في عام 1993، عندما قتلته قوات الأمن بالرصاص.