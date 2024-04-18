محافظ القليوبية: إزالة 3170 حالة تعدى على الأرض الزراعية منذ 31 أكتوبر 2023

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة لإزالة عدد من المباني المخالفة بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ على مساحة 220م2، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون 119 لسنة 2008.

وأكد المحافظ، على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنه 2008، بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأكدَّ "الهجان"، خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، شددَّ "المحافظ"، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن، والعميد عمرو البشير مأمور مركز طوخ.



جانب من الإزالات (1)



جانب من الإزالات (4)



جانب من الإزالات (3)