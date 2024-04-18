محافظ الدقهلية: لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة التزامها

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة، برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح "مختار" أن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات، ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظه والشركه، مشيرا إلى أن المحافظة رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف "مختار" أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني، بوحدة الإدارة المتكاملة، وأبو المكارم علي بإدارة الرصد، حيث قامت لجنة التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع سندوب ومدي الالتزام ببنود العقد المبرم مع المحافظه حيث تبين استقبال المصنع اليوم 1560طن مخلفات بلديه وتم نقل 750 طن مرفوضات من الموقع الي اماكن التخلص الآمن بالمدفن الهندسي بقلابشو وتم نقل 130 طن ار دي اف ( الوقود البديل ) الي مصانع الأسمنت بحلوان.



ووجه "مختار" بتكثيف اعمال نقل المفروضات من الموقع ونقل تراكمات النصف مفروم من داخل الموقع وانتظام أعمال التدوير والمعالجه لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.



ومن الجدير بالذكر، أن مصنع سندوب لتدوير المخلفات بطاقه استيعابية 1200 طن يوميا يستقبل المخلفات من أحياء شرق وغرب ومركز المنصوره والوحدات المحلية طلخا وبني عبيد ودكرنس وشربين ونبروه ومحلة الدمنة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير إلي اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.