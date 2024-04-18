محافظ الدقهلية: حصر الأصول المملوكة للدولة وتوقيعها على الخريطة خلال أسبوع

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء، ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الاملاك والمتغيرات المكانية، والاسواق والمجازر والحدائق، وقد ناقش "مختار"خلال الاجتماع الاجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة الدقهلية.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من حصر كافة اصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد، وقرر "المحافظ" تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطه التفاعلية لأملاك الدوله وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.



وأكد "مختار"علي اهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر اصول الدوله مشيرا اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية علي سبيل المثال خدمات الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها واضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه الخريطة يستهدف توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.



