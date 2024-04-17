محافظ الدقهلية يتفقد مجمع المواقف الحضارى بدكرنس

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، والدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، مجمع المواقف الحضارى بمدينة دكرنس و يتسع لجميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة، وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري.

يستهدف تنفيذ المشروع ربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقري والمراكز بنطاق المحافظة، وأيضا المحافظات ويتضمن المشروع منطقة خدمات لأنشطة مختلفه ودورات مياه حضاريه ومسجد وكافتيريا ومبنى مخصص لإدارة الموقف به غرفة تحكم الكترونيه ومزود بكاميرات مراقبه وبوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات، وتم تنفيذ المشروع على مستوى حضارى ليضم استراحات للركاب وحارات متسعه بما يتيح السيوله المروريه للسيارات والركاب ومحاط بسور وبه 4 مداخل ومخارج لاستيعاب حركة السيارات والركاب داخل الموقف حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات الي الموقف المجمع الجديد توجد خدمة السرفيس للنقل من والي الموقف من كافة المناطق.

وأوضح "مختار" أن مجمع المواقف الجديد يقام علي مساحة 3800 متر مربع و يتسع لعدد 220 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري ويساهم في تخفيف الضغط على مدينه دكرنس.

واشار" مختار"انه يجري تنفيذ المشروع علي قدم وساق وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قريبا كما اشار "مختار" ان هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.