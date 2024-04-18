متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية ينظم احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمى

الإسكندریة - جاكلين منير

نَّظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندریة، احتفالیة بمناسبة یوم التراث العالمي في مكتبة الإسكندریة، حيث بدأت الاحتفالیة بعرض تقدیمي بعنوان: "یوم التراث العالمي.. بین المعنى والأھمیة"، قدمتها وفاء یحیى عبد العزیز؛ المعیدة بقسم الإرشاد السیاحي بكلیة السیاحة والفنادق، جامعة الإسكندریة، ناقشت فیها مع الحضور مفھوم التراث الثقافي ودرجاتها، من الإرث العائلي حتى التراث العالمي، وتم تسلیط الضوء على أھمیة التراث في صحة ورخاء المجتمعات المحلیة، وكذلك في التنمیة السیاحیة والاقتصادیة والتعاون الدولي.

كما ألقت الاحتفالیة الضوء على تصنیفات التراث الثقافي المختلفة بما في ذلك التراث المادي وغیر المادي والطبیعي، وتم عرض طرق الحفاظ على ھذا التراث للأجیال القادمة من خلال النقاش مع الحضور.



وقدمت الاحتفالیة كذلك عرض شیق تحت عنوان: "إسكندریة في بالي" في ورشة عمل تفاعلیة تثقیفیة للتواصل مع الحضور، تھدف إلى تنمیة الشعور بأھمیة الحفاظ على التراث مع العرض والتعریف بأھم المناطق التراثیة والسیاحیة والأثریة بالإسكندریة؛ عن طریق عرض لنماذج من التراث السكندري في مختلف المجالات في شكل لعبة تثقیفیة مبنیة على نفس نمط ألعاب Trivia، ومن خلال الإجابة على الأسئلة المختلفة المطروحة بھا، والتي تتدرج في الصعوبة وصولاً للمستوى النھائي. تُغطي مراحل اللعبة میراث الإسكندریة الثقافي والحضاري والسیاحي والأثري بشكل ترفیھي مبسط.