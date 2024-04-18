متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة مثل العام الماضى

رامى محيى الدين

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة، إن اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم حمل شقين أولها رسائل طمأنة عن انضباط لجان الثانوية العامة والتأكيد على مواصفات امتحان الثانوية العامة وسيتم سحبها من بنوك الأسئلة كالعام الماضى دون تغيير، وتصحيح إجابات أسئلة البابل شيت إلكترونيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة: "كان هناك تأكيد على تصحيح الإجابات من خلال إرساله صور الإجابة لمتخصصين وكانت هناك مناقشات متعلقة بالطاقات الفنية وسير الامتحانات وكان هناك عدد من التوجيهات من ضمنها استخدام وسائل جديدة لضبط محاولات الغش الإلكترونى، وتطبيق الإجراءات التي قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين، وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان، والتأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها".

وأكمل: "طلب الوزير تقريرا يوميا على اللجان العامة والرئيسية لمراقبة طريقة سير الامتحانات واستبعاد أى عناصر أو رؤساء لجان عليهم ملاحظات".