تعليمات مهمة من وزير التعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اخر استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وتضمنت تعليمات مهمة لتحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات التى تنطلق 10 يونيو المقبل:

- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة..وتشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة

- تصحيح إجابات أسئلة البابل شيت إلكترونياً.

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم

- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط

- صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2024.

- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان

- استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله

- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

- إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.