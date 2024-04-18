مايا مرسى تشهد حفل تسجيل "التلى السوهاجى" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية

كتب محمود راغب - منة الله حمدى - تصوير حسين طلال

نظم المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، منذ قليل، فعالية خاصة بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات .

وشهد الافتتاح عرض فيلم وثائقي لحرفة التلى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج، وتفاصيل المشروع وأسرار الحرفة التراثية ومراحل تطورها وابداعات المرأة السوهاجية فى هذه الحرفة .

يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة ، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التلى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج .

ويتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

وسيصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم ، وسيقوم بإخراج العرض الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".