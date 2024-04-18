اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ليبرمان: إسرائيل أقرب إلى الإذلال وليس النصر ومجلس الحرب يجب أن يستقيل

الخميس، 18 أبريل 2024 10:03 م
ليبرمان: إسرائيل أقرب إلى الإذلال وليس النصر ومجلس الحرب يجب أن يستقيل ليبرمان
أ ش أ

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قال زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن "مجلس الحرب" يجب أن يقف عن مسؤوليته، ويقدم استقالته، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تقف على مسافة خطوة من النصر، بل الإذلال.


ونسب موقع (والا) الإسرائيلى إلى ليبرمان قوله: "على حكومة الحرب هذه أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم استقالتها.. ليس لدينا وزير دفاع، بل وزير تهديدات".


وانتقد ليبرمان أداء جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الحرب الحالية على قطاع غزة بقوله: "مر أكثر من نصف عام على الحرب فى غزة... الشمال مهجور ومقفر، ومن ناحية أخرى عادت الحياة إلى طبيعتها على شاطئ البحر فى غزة. هل هذا هو شكل النصر الكامل؟"


وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، قد دعا أمس الأربعاء، إلى حل "كابينيت الحرب"، وقال إنه فشل فى إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات المتصاعدة مع حزب الله.


ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن بن جفير قوله - فى بيان مقتضب - إن تصعيد حزب الله وقصفه موقعا عسكريا فى بلدة "عرب العرامشة" فى شمال إسرائيل، جاء لأنه يرى أن "كابينيت الحرب" الذى تشكل فى إطار حكومة الطوارئ، لم يرد على الهجوم الإيرانى على الأراضى الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجارى.


وقال بن جفير: "حزب الله يرصد عجز كابينيت الحرب عن الرد على هجوم مئات الصواريخ من إيران على الأراضى الإسرائيلية، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضد إسرائيل".







ليبرمان

نتنياهو

إيران

إسرائيل




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