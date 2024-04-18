لو تعرضت لرياح الخماسين.. نصائح للوقاية من مخاطر الأتربة بعد العودة للمنزل

كتبت مروة هريدى

تتعرض البلاد لرياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين قد يعانون من تقلبات الطقس مثل مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والعيون وغيرها، ولكن في حالة الإضطرار للخروج، نقدم لك مجموعة من النصائح اتبعها للوقاية من مخاطر الأتربة وتنقية الجهاز التنفسى، حسبما أفاد تقريرموقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح للوقاية من مخاطر الأتربة بعد العودة إلى المنزل:

الحرص على تناول المشروبات الدافئة من أجل تنقية الجهاز التنفسي من استنشاق الأتربة الذى تعرض له بالخارج، وذلك بالنسبة للكبار والصغار على حد سواء، مثل على ورق الجوافة.

العمل على تنقية الأنف بالماء والملح للوقاية من مخاطر الأتربة خاصة بالنسبة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المصاحب للعاصفة الترابية، وطرد أي سموم من الجسم وتنقية الجهاز التنفسى.

الحرص على غسل الوجه والعين جيدًا بعد العودة إلى المنزل، واستخدام القطرات الطبية المرطبة خاصة بالنسبة لمرضى حساسية العين، مع أهمية تجنب فرك العين باليد لتفادى الإصابة بأى عدوى.

من الضرورى أيضًا الاستحمام عند العودة إلى المنزل، للتخلص من الأتربة العالقة، وغسل الملابس أيضًا التي كنت ترتديها.

جدير بالذكر أنه من الضرورى للأشخاص خارج المنزل الالتزام بارتداء الكمامات في الشارع للوقاية من الأتربة، وارتداء النظارات الشمسية، وتناول الكثير من الماء للترطيب، والحرص الدائم إذا أمكن على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من أي عدوى.